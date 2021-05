No limite: Em discussão, Íris diz que Ariadna se prostituiu por opção

CB Correio Braziliense

(crédito: Gshow/ Reprodução)

Parece que os apuros enfrentados no reality No limite já estão mexendo com os humores dos participantes -- e olha que estamos acompanhando apenas a segunda semana. Colegas no time Carcará, Íris e Ariadna tiveram uma discussão feia na qual Iris insinuou que Ariadna se prostituiu por opção e não por necessidade. O resultado: o perfil oficial de Íris no Instagram teve que pedir desculpas em nome dela.

Tudo começou quando elas conversaram sobre oportunidade na vida delas. Ariadna, que foi a primeira trans a participar do BBB, contou que "não teve opção" para buscar outro meio de sobrevivência. "Eu colocava currículo aqui e ali, mas não tinha nem segundo grau completo. Você acha que eu fui para onde pra não ser colocada pra fora de casa? Quando me olhavam com cara de homem e nome de mulher eu não tive opção", afirmou Ariadna.

Íris discordou de Ariadna e disse que ela tinha opção, sim. E lembrou que ela mesmo foi passadeira, lavadeira e garçonete antes de entrar para o BBB5. Mas Ariadna respondeu que Íris deveria lembrar dos privilégios que teve como uma mulher “branca e cis”.

"Só o fato de eu ser uma mulher trans me tira todos os privilégios. Eu acho muito chato ter que ficar debatendo isso", encerrou Ariadna.

Mais tarde, em depoimento á produção, Íris disse que tentou mostrar a Ariadna que existe um "caminho para a vida menos arriscado que a prostituição", como estudar para um concurso público.

Pedido de desculpas

No Instagram, a equipe que cuida da conta oficial de Íris se apressou e logo pediu desculpas pelo discurso da ex-apresentadora do TV Fama. O comunicado pede desculpas a "todos que se sentiram ofendidos ou diminuídos com as palavras da Íris".

O texto continua dizendo que os administradores da conta respeitam Ariadna e a história dela e que eles têm certeza que Íris vai se arrepender de ter dito o que disse quando assistir às imagens. Por fim, eles ressaltam que "Íris está longe de ser contra as minorias" e dizem esperar que o episódio sirva de aprendizado a todos.