MC Gui é criticado após causar aglomeração em festa de aniversário

VO Victória Olímpio

(crédito: MC Gui/Instagram/Reprodução)

O cantor MC Gui promoveu uma festa para comemorar o aniversário, em que completa 23 anos. Na noite desta quarta-feira (19/5), a confraternização, em São Paulo, contou com a presença de familiares, a namorada e amigos do cantor.

Nas redes sociais, o artista foi muito criticado por causar aglomerações em meio à pandemia de covid-19. Gui tentou fugir das polêmicas e não publicou nada do evento nas redes sociais, mas acabou sendo marcado pelos convidados, que gravaram vídeos dos shows que ocorreram no local.

O pai do cantor, Rogério da Silva Alves, comentou em uma publicação que mostrava vídeos do evento: "Vamos lá! Eu sou Rogério, pai do MC Gui. Fizemos uma confraternização de aniversário, tudo dentro das regras, poucos convidados, todos testados na entrada. Terminamos a nossa confraternização às 21h, como manda o decreto com 25% da capacidade. O que está errado, então? O que temos que fazer, então? Me explica aí, me diz".

Mc Gui tu é um sem noção desde de que tu nasceu cara, meu amor vidas são sendo perdidas e tu fazendo festa!!! Cadê a noção cara. — mariah rhaissa (@caraayamor) May 20, 2021

mc Gui dando festa pra mais de 500 pessoas, agora só aguardar o video dele chorando e falando que se arrependeu como sempre kkkkkk o Deus — Gabi ???? (@lmgabi_) May 20, 2021

mc gui já perdeu o medo do cancelamento — isabelle (@viciogomxz) May 20, 2021

Em março deste ano, MC Gui também se envolveu em polêmicas relacionadas às medidas restritivas de isolamento. O cantor e o jogador de futebol Gabigol foram detidos pela polícia após serem encontrados em cassino clandestino com outras 200 pessoas, no centro de São Paulo. O funkeiro está respondendo, ainda, pelo crime contra saúde pública.