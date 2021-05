Gabriela Pugliesi assume namoro: "Esquece tudo o que eu disse antes"

CB Correio Braziliense

(crédito: Gabriela Pugliesi/Instagram/Reprodução)

Três meses depois de anunciar a separação de Erasmo Viana, a influenciadora Gabriela Pugliesi assumiu um novo relacionamento. Nesta quinta-feira (20/5), ela postou uma foto com o artista plástico Túlio Dek nos stories do Instagram com a legenda "Esquece tudo o que eu disse antes". A imagem foi compartilhada por ele com a mesma legenda.

Logo depois, alguns fãs repostaram a foto e a blogueira comentou: "Só Deus sabe como eu mereço, viu". Os namorados estão juntos em um hotel no município de São Sebastião, litoral de São Paulo.

Coincidências

Dek é sobrinho do cantor Orlando Morais, marido de Glória Pires. Ele, inclusive, é ex-namorado de Cleo Pires. Os dois, que namoraram por três anos, terminaram em 2008. A coincidência é que Pugliesi já teve um relacionamento rápido com outro ex de Cleo, o ator e apresentador João Vicente de Castro.

Fim dos rumores

Os fãs da influenciadora especulavam quem seria o novo par dela desde meados de abril, quando ela apareceu usando um colar com o nome de Dek. No início do mês, Pugliesi desmentiu outro rumor sobre a própria vida afetiva e descartou a possibilidade de reatar o casamento com Viana. Os dois haviam sido fotografados na mesma cidade, em Passa Quatro (MG). Mas, segundo a influenciadora, eles apenas foram contratados para o mesmo trabalho e fizeram fotos em dias diferentes.