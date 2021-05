CB Correio Braziliense

'Passado & presente' é o título do disco póstumo de MC Kevin, morto no último domingo (16/5) - (crédito: Revolução Records/WMD/Divulgação)

O álbum póstumo de MC Kevin teve estreia nesta sexta-feira (21/5) nas principais plataformas digitais. Intitulado Passado & presente, o disco possui dez faixas inéditas e participações de MC Hariel, MC Ryan SP, Pedro Lotto e DJ Wall. A produção é o primeiro lançamento da Revolução Records, gravadora independente criada pelo MC.

"Ele sonhou muito com esse projeto e não via a hora de compartilhar isso com o mundo. E pra nós é um orgulho imenso fazer parte disso e principalmente dar continuidade ao legado do Kevin, pois acreditamos que essa voz nunca será esquecida", diz nota de divulgação da Revolução Records e da WMD, empresa responsável pela distribuição digital do álbum.

Com letras que remetem ao passado, MC Kevin descreve sua trajetória de superação, o envolvimento com o funk, e também faz críticas ao sistema. Confira as faixas:

No mês de abril, MC Kevin havia lançado o single Minha última música. O hit é uma parceria com o DJ Luan MPC e o DJ Glenner. A letra fala sobre uma possível pausa dos palcos. "Eu tô cansado de cantar, vou dar um tempo, eu posso parar. Depois eu volto pro funk", canta em trecho. O videoclipe da música já soma quase sete milhões de visualizações no YouTube.

O cantor morreu no último domingo (16/5), aos 23 anos, após cair do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Amigos e fãs se despediram de Kevin em velório aberto ao público, na escola de samba Unidos de Vila Maria.