Juliette revela dificuldade com a fama: "meu psicológico não está 100%"

Juliette tem passado por crises de ansiedade desde que saiu do BBB21 - (crédito: Divulgação)

Ganhar um reality show da magnitude do BBB garante R$ 1,5 milhão na conta bancária, mas também tem consequências nem sempre agradáveis. Tem sido assim para advogada Juliette, vencedora do BBB21. Em entrevista ao jornal Extra deste domingo (23/5), Juliette revelou que ainda está aprendendo a lidar com a fama e que está assustada com tudo o que está vivendo.

Na entrevista, a campeã falou sobre crises de ansiedade que a levaram a ter duas sessões por semana com um psicólogo. "O meu psicológico não está 100%. Ainda tenho memórias perturbadoras (do programa). Comecei a ter problema de ansiedade no início da pandemia, mas não era algo patológico, a se tratar", afirma Juliette.

A fama ainda é tema das sessões de Juliette, que vem tendo opiniões difundidas pelas redes sociais e uma cobrança para lançar a carreira musical. "Tenho receio de usar uma palavra errada. Eu me assusto com o poder da minha opinião e as consequências dela”, confessou.