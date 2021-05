Juliette indica e buscas por livro de auto-ajuda disparam

JG Jéssica Gotlib

Perguntada sobre suas leituras favoritas, a ex-sister disse que ama Shakespeare, Machado de Assis e Guimarães Rosa - (crédito: Juliette Freire/Instagram/Reprodução)

Engana-se quem pensa que o poder de arrastar multidões de Juliette Freire terminou com o BBB 21. Depois de vencer o programa com mais de 90% dos votos, a maquiadora, advogada e possível cantora, agora também influencia pessoas e dita tendências na internet. Foi assim que as buscas por “Os Quatro Compromissos — O Livro da Filosofia Tolteca” mais que dobraram nesta semana.

A paraibana falou sobre a obra em uma live realizada neste sábado (15/5). O vídeo foi transmitido pelo Instagram, diretamente da casa da cantora Anitta, e assistido por mais de 800 mil pessoas. “Quero agradecer a todos os meus fãs, todas as pessoas que torceram por mim. (...) Já estou sabendo que está uma loucura, tudo o que eu falo esgota. Usei vestido, esgotou vestido. Usei tênis, esgotou tênis. Estou muito feliz, que bom que deu tudo certo”, disse a nova milionária na abertura da conversa.

Em pouco mais de meia hora de live, ela responde a uma pergunta sobre as leituras que costuma fazer. Após citar que gosta muito de Shakespeare, Machado de Assis e Guimarães Rosa, a ex-sister fala sobre os quatro compromissos, que dão título à obra escrita pelo mexicano Don Miguel Ruiz, e traduzida no Brasil por Luís Fernando Martins Esteves.

“Eu não vou lembrar os quatro compromissos, mas eu tentei segui-los. Eu fiquei um porre, ficava infernizando a vida de todos os meus amigos. Se minha amiga mandasse uma mensagem dizendo ‘amiga, não gostei dessa roupa ou dessa maquiagem’ eu já mandava um textão. Falava ‘minha filha, primeiro você não julga, você olha, cuidado com as palavras’. Eu fiquei um porre, mas deu certo porque eu consegui me trabalhar”, comentou.

Mais vendidos

Mas o sucesso do autor não se deve apenas à ex-BBB. O autor mexicano é um dos sucessos da autoajuda desde a década de 1990. No ano em que foi lançado, “Os quatro compromissos” vendeu 10 milhões de cópias nos Estados Unidos e foi traduzido para 46 idiomas. A obra foi apresentada no programa da Oprah e fala sobre como alcançar liberdade pessoal se livrando de crenças limitantes.

A publicação é a mais vendida na categoria História e Ensino Religioso no site brasileiro da Amazon. E o autor tem outros dois livros no top cinco, e o segundo lugar é o “Quinto Compromisso” escrito por Don Jose Ruiz, filho de Don Miguel Ruiz. No Brasil, quem detém os direitos do autor é a editora BestSeller, que já pensa em adaptar novas tiragens da obra graças prevendo o aumento nas vendas.

Veja o comentário de Juliette a partir do minuto 35:







