Após avião arremeter, Juliette brinca: "Vou morrer sem gastar 1 PIX?"

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

Na manhã desta segunda-feira (17/5), Juliette Freire passou por um susto logo cedo após o avião em que estava arremeter duas vezes. Após o susto, a vencedora do BBB21 contou nas redes sociais sobre o ocorrido.

"Bom dia meu povo, vocês não sabem da maior. Simplesmente eu estou viajando agora, vim a São Paulo resolver umas coisas, fazer umas coisas que vou contar depois... simplesmente quase que eu ia embora, o avião teve que arremeter", contou.

"Arremeteu duas vezes, eu já estava rezando uns dois terços; já estava segurando a mão de Deus. Eu já estava assim 'meu Deus, Jesus, pelo menos eu não tenho filho, e minha equipe que tem filho...?!', pensando nos filhos da minha equipe", contou ainda nos stories do Instagram.

Bom diaaa. O avião hoje arremeteu duas vezes, eu já tava rezando: “pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de mim e do mundo inteiro”. Fiquei rezando bem muito, mais preocupada com Déborah e com o segurança, que têm filhos, mas tá tudo bem, graças a Deus. Boa semana! ?????? — Juliette (@juliette) May 17, 2021

A campeã do Big Brother Brasil (BBB21) brincou ao falar do prêmio: "Aí eu pensei 'meu Deus eu vou morrer sem gastar 1 PIX?'. Nem o dinheiro caiu na minha conta ainda Jesus. Graças a Deus deu tudo certo, estou aqui pleníssima", brincou.

Em live realizada no último sábado (15/5), ela já havia dito que não havia gastado R$ 1 e que, apesar de ter sido convidada para se hospedar na casa de Anitta, a cantora não seria sua empresária, como estava sendo especulado: "Ela vai me orientar com algumas questões, mas não como minha empresária. A família dela acolheu a minha muito bem e tem me apoiado muito".