Mariana Rios vai lançar projeto de músicas gospel 'Basta sentir Deus'

CB Correio Braziliense

A artista compôs as músicas em um único dia - (crédito: Instagram @marianarios/Reprodução)

Mariana Rios vai lançar o projeto Basta sentir Deus, com quatro faixas gospel, em junho. A atriz e cantora compôs as músicas na última sexta-feira santa, em 2 de abril. "Sempre falei muito com Deus. Ele faz parte do meu dia a dia. Componho músicas para Deus e escrevo textos desde criança", disse a artista, em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

"Nesse dia, acordei às 5h, sentei ao piano e compus cinco, seis músicas para Deus. Uma atrás da outra. Fiquei muito emocionada. Passei o final de semana inteiro cantando e pensei: 'Preciso lançar'. É um dos projetos mais verdadeiros da minha vida. Coincidentemente, o Kauan, da dupla com o Matheus, me ligou, sem saber de nada, no dia em que fiz as músicas, falando que queria que eu conhecesse o estúdio dele e gravasse algo lá. Na outra semana, a gente já se organizou. Fiz tudo em quatro dias", revela Mariana, que antes tratava as composições como algo íntimo.

A artista também contou que preparou os quatro clipes para as canções, uma estratégia inédita de divulgação para ela. Atualmente, Mariana Rios grava a série para a Netflix De volta aos 15, como a personagem Luiza. O elenco também conta com nomes como Maísa Silva e Camila Queiroz.

"A série tem uma pegada bem jovem. A história mostra os conflitos da personagem na adolescência e as escolhas que ela fez para se tornar o que é hoje. Eu sou bem diferente dela. Me identifico mais com a Anita [interpretada por Maísa], que saiu muito nova de casa, como eu", diz a atriz na entrevista.