Ex-BBB Gilberto, Neymar, Tirulipa e outros famosos se reúnem em São Paulo

Aproveitando as férias no Brasil, o jogador de futebol Neymar Jr se reuniu com o ex-participante do Big Brother Brasil (BBB21), Gilberto Nogueira, em São Paulo na noite desta segunda-feira (24/5), para um jantar no restaurante Paris 6. Na confraternização também estavam presentes Tirulipa, Tiaguinho e as ex-BBBs Flayslsne, Kerline e Munik Nunes.

Apesar de optarem por não compartilharem nada nas redes sociais, as celebridades foram vistas na saída do restaurante. Gilberto e Thiaguinho tentaram sair rápido para a van que os esperava na porta, sendo escoltados por seguranças. Já Flayslsne, Kerline, Munik Nunes, Neymar e Tirulipa posaram para as fotos.

Após as fotos circularem pela internet, os internautas não perderam a oportunidade de criticar os famosos por estarem causando aglomerações durante a pandemia da covid-19. "Com certeza o assunto deve ser a vacina", "Vamos fingir que não está chegando uma terceira onda, vamos ignorar o meio milhão de mortes e aglomerar" e "Cadê a referência desses famosos pra ficar dentro de casa?" foram alguns dos comentários.