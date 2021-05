VO Victória Olímpio

Ana Furtado lembrou que os brasileiros devem cobrar agilidade na vacinação - (crédito: Ana Furtado/Instagram/Reprodução)

"Vacinada. Aliviada. E muito, muito emocionada". Foi assim que Ana Furtado resumiu o sentimento após receber a vacina contra a covid-19. Nas redes sociais, a apresentadora, 47 anos, contou que faz parte do grupo prioritário.

"Desde o fim do tratamento contra o câncer de mama, sigo em remissão (rumo à minha cura definitiva) com uma série de medicações diárias que me incluem no grupo com comorbidade", escreveu.

"A vacina representa esperança pela vida. É uma proteção individual, coletiva e é, acima de tudo, um direito de todos! Vacine-se e incentive também a vacinação. A vacina, aquela pela qual tanto esperamos, já existe. Ela está aí!!! É preciso também cobrar que ela chegue com a maior agilidade possível a todos os brasileiros", desabafou Ana.

A apresentadora não especificou qual vacina tomou, mas agradeceu aos profissionais de saúde: "Obrigada a todos os profissionais da ciência, saúde e ao SUS, tão necessários! Sou infinitamente grata a toda oportunidade de cura e de vida! Que chegue para todos o mais rápido possível!".

Ana recomendou ainda que pacientes oncológicos consultem um médico para avaliar se já podem ou não tomar a vacina: "É muito importante que, se em tratamento oncológico ou, como eu, em período de remissão do câncer, você consulte seu médico especialista e responsável para entender se o seu caso se enquadra em grupos prioritários. Cada paciente é único e cada caso é muito particular. Por isso, de novo: converse sempre com seu médico".