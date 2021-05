Thelma Assis revela sonho de ser mãe: "Farei congelamento de embrião"

VO Victória Olímpio

(crédito: Thelma Assis/Instagram/Reprodução)

Aos 36 anos de idade, a campeã do Big Brother Brasil (BBB20), Thelma Assis, revelou o sonho de ser mãe e afirmou que fará congelamento de embriões. Em entrevista ao Extra, a médica falou que apesar de querer focar na maternidade, pretende se dedicar um pouco mais ao trabalho, para conseguir aproveitar cada fase.

“É um sonho ser mãe, tanto biologicamente quanto adotiva. Já venho dando alguns passos, como o congelamento de embrião. Mas pretendo esperar mais um pouco; meu foco agora é no meu trabalho. Quando a maternidade acontecer, quero estar mais tranquila, para poder me dedicar e curtir cada fase”, contou.

Atualmente, Thelma tem participações fixas nas edições de sábado do quadro Bem estar, exibidas no programa É de casa. “Toda semana é um aprendizado. Acredito que hoje me sinto mais segura e confortável em estar levando conhecimento e informação para as pessoas através do meu trabalho na televisão".

"No começo existia um certo nervosismo, sim. Tudo que é novo causa certa ansiedade mesmo. Me sinto muito feliz e realizada em ser colaboradora médica no programa”, completou. Thelma irá lançar ainda uma nova temporada do talk show no Youtube Triangulando: “Não descarto a possibilidade de um dia fazer isso na TV também, mas por enquanto não tenho nenhum projeto em andamento”.

“Hoje consigo trabalhar aliando duas coisas que amo: a medicina e a comunicação. Descobri novos talentos, aprendi coisas novas, me conheci ainda mais. A parte difícil de ser famosa acho que é ter que lidar com ‘hate’, mas não deixo me abalar. Absorvo somente o que for para me ajudar a me desenvolver”, finalizou a médica, que recentemente sofreu ataques racistas nas redes sociais.