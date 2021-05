Leonardo come peixe vivo em pescaria e brinca: "Pronto para No limite"

VO Victória Olímpio

(crédito: Leonardo/Instagram/Reprodução)

O cantor Leonardo chocou os seguidores nas redes sociais após compartilhar vídeo em que aparece comendo um peixe vivo. Durante pescaria, o sertanejo engoliu o animal pequeno com ajuda de uma bebida alcoólica. Na legenda da publicação ele brincou se referindo ao programa da TV Globo.

"Estou pronto para o No limite. Pode me chamar", escreveu Leonardo. Boninho, diretor do reality show de sobrevivência comentou apoiando o cantor: "Bora! Já vou preparar as garrafas". Matheus Vargas, filho de Leonardo riu da situação: "Você já vive no limite, lindo. O programa é fraco perto de tu".

Fãs e famosos amigos do sertanejo riram da situação. "Sushi é para os fracos", "E mordeu ainda! Nem para engolir inteiro", "hahaha lambari no cowboy", "Cozido na chada" e "Tem que engolir para aprender a nadar" foram alguns dos comentários.