Com quase 30 milhões, Juliette se torna a ex-BBB mais seguida no Instagram

VO Victória Olímpio

(crédito: Juliette Freire/Instagram/Reprodução)

É oficial! Juliette Freire se tornou a ex-BBB mais seguida no Instagram. Alcançando a marca de 29,8 milhões de seguidores, a campeã do Big Brother Brasil (BBB21) ultrapassou Sabrina Sato, que ocupava o posto com 29,7 milhões. A advogada virou um fenômeno na internet durante confinamento no programa e superou rapidamente o segundo e o terceiro lugares do ranking, ocupados por Grazi Massafera e Rafa Kalimann, respectivamente.

"Verde como os cactos para agradecer por tanto. Ser a BBB mais seguida da história do programa é uma honra e também uma responsabilidade. Todo meu carinho e amor por terem acreditado em mim e nos meus sonhos. Obrigada", agradeceu a mais nova milionária.

Nos stories do Instagram, Juliette também comemorou a nova conquista e agradeceu aos seguidores: "Quem é a ex-BBB mais seguida da história? Ai meu Deus!! Eu nem acredito!! Minha gente, muito obrigada!! Nunca, nunca que eu imaginaria tudo isso! É muito grande, é muito lindo. É muito forte".

"Eu que já me vi sozinha tantas vezes na vida, como todo mundo uma hora acha que está... eu vejo que eu tenho quase 30 milhões de pessoas me ouvindo e querendo o melhor de mim. E eu quero agradecer primeiramente aquele ali ó (Deus)... que nunca esqueceu de mim, e a vocês que acreditaram! Muito obrigada e 'vambora', vamo trabalhar que agora eu to animada! Tô avisando! Tô chegando", desabafou.