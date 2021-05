CB Correio Braziliense

Música será lançada em live com o cantor - (crédito: Divulgação)

O cantor brasiliense Renato Miranda vai lançar nova música, Sobre dias e noites, em uma live no seu canal no Youtube. O lançamento será nesta sexta-feira (28/5), a partir das 21h. Após a transmissão, a música estará disponível em todas as plataformas digitais.

Com mais de 20 anos de carreira, Renato é conhecido na cidade, principalmente pelos amantes de rock. Figura constante nos palcos de Brasília, músico tem repertório que inclui covers de bandas nacionais e internacionais, além de composições próprias. Devido à pandemia da covid-19, o músico precisou se reinventar. Para isso, usou as redes sociais e fez algumas lives, além de realizar ações junto com outros artistas autônomos da cidade para angariar fundos.

Agora, Renato se prepara para lançar seu sétimo trabalho autoral. A música Sobre dias e noites conta com versão em português e em inglês. Para o cantor, é importante lançar o single em dois idiomas para que seja acessível ao público fora do Brasil. O esforço rendeu frutos. Richard Patrick, vocalista da banda americana Filter, ouviu o trabalho do brasiliense e compartilhou nas redes sociais. Com isso, Renato fez uma live que contou com a participação especial do grupo.



Serviço:

Live de lançamento da faixa Sobre dias e noites de Renato Miranda

Sexta - feira (28/5), no canal oficial do artista no YouTube, a partir das 21h