Brasileiro é contratado pela Disney para criar filtro de ‘Cruella’

CB Correio Braziliense

Jeferson Araujo é conhecido por criar filtros de realidade aumentada no Instagram - (crédito: Instagram @jepharaujo/Reprodução)

O gaúcho Jeferson Araujo, 28 anos, foi escolhido para criar um filtro oficial de realidade aumentada para Cruella, novo filme dos Estúdios Disney, com estreia nesta sexta-feira (28/5). O artista também fará a divulgação do lançamento da empresa norte-americana no próprio perfil do Instagram (@jepharaujo).







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jeferson Araujo (@jepharaujo)

Sucesso no Instagram, Jeferson ganhou clientes como a atriz Flávia Alessandra e a cantora Pabllo Vittar. Os filtros Daytona, Salvatore e Gatto, por exemplo, frequentemente usados por Vittar, foram criados por ele. Assim como o filtro Rajadão, baseado no clipe da cantora.









Crescimento

Com os filtros, os números de Jeferson Araujo vêm aumentando desde o ano passado, quando começou a crescer na rede social. Um exemplo é Angel, o mais popular do artista, que chegou a 9,1 bilhões de impressões e 23,6 milhões de compartilhamentos.

Apesar do fenômeno, Araujo revela uma preocupação com a recepção: “Tomo cuidado com tudo, para não ferir susceptibilidades de ninguém, e muito menos criar ilusões de perfeições, porque não existe o rosto, a pele, lábios perfeitos. A pessoa precisa gostar de se ver no espelho, sem nenhum filtro. Me interessa agora a criação de personagens, que as pessoas podem usar e brincar com isso”, afirma em material de divulgação.

Recém-graduado em Arquitetura e Urbanismo, o artista foi escolhido pelo Snapchat para ser um dos criadores oficiais de filtros da rede social, e quer aprofundar os estudos em modelagem 3D e realidade virtual. “A realidade virtual não é apenas a transformação do mundo real, mas a criação de todo um universo”, diz.