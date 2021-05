"Estou cozinhando algumas músicas", diz Beyoncé às ex-Destiny's Child

CB Correio Braziliense

Michelle Williams, Kelly Rowland e o filho Noah, e Beyoncé conversavam sobre a rotina em áudio divulgado no Twitter - (crédito: Twitter@RealMichelleW/ Reprodução )

Beyoncé revelou, ainda sem dar detalhes, que está compondo novas canções. A confirmação ocorreu em um ‘papo de cozinha’ com as antigas companheiras de Destiny’s Child. O áudio com o bate-papo foi publicado por Michelle Williams no Twitter, nesta quarta-feira (26/5): “Conversa em grupo para checar (como vão as coisas). Todo mundo está na cozinha”, escreveu a cantora na legenda.

A publicação também conta com uma foto das três ex-integrantes do Destiny's Child, além do bebê de Kelly Rolland, Noah Jon, que nasceu no início deste ano. O conteúdo é bem informal e trata do que cada uma estava cozinhando no momento. Além disso, Michelle quis saber como estavam as amigas em meio a pandemia.

Logo depois de contar a Beyoncé que Rolland estava cozinhando sopa - o que Kelly confirmou -, Williams perguntou o que Beyoncé estava fazendo. “Você está fazendo alguma música, também?”, disse. Bem humorada, a dona do recente álbum visual Black is king (2020) confirmou, dizendo que está “cozinhando algumas músicas”.

A fala de Queen B, como é chamada pelos fãs, ainda que sem detalhes, pode dar mais indícios para confirmar o que dizem os tabloides estadunidenses: a possibilidade de que a artista esteja preparando mais um álbum visual.

Black is king foi o último trabalho de Beyoncé neste formato, e é baseado nas canções do disco The lion king - The gift, produzido para a trilha sonora do filme live-action de Rei Leão, da Disney. No projeto, a artista feminina mais premiada da história Grammy, título conquistado este ano, recontou a história da origem e retorno do povo negro à ancestralidade, além de gerar reflexões sobre o tratamento dedicado aos negros na sociedade.