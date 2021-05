Maju Coutinho fala sobre maternidade: "De repente eu adoto uma criança"

VO Victória Olímpio

(crédito: Maju Coutinho/Instagram/Reprodução)

A jornalista Maju Coutinho, de 42 anos, falou sobre a possibilidade de ser mãe algum dia, mas ressaltou que não tem data marcada para viver a maternidade. Em entrevista ao programa É de casa, da TV Globo, a apresentadora falou sobre o assunto: "Às vezes eu dou declarações e pensam que eu estou fechada na questão. Não tem data marcada. Se vier naturalmente, lindo, maravilhoso".

Maju falou, ainda, sobre as possibilidades de ser mãe, mesmo não sendo de uma forma 'tradicional': "De repente eu adoto uma criança. De repente não serei mãe desse jeito, mas posso ser mãe de projetos, mãe de sobrinhos, mãe dos netos do meu marido (...) Meu marido tem dois netos. Eu acho que a maternidade se desdobra de vários jeitos. Se vier a maternidade no estilo tradicional ficarei agraciada, serei feliz".

A âncora do Jornal hoje agradeceu também pelas homenagens que recebe de outras crianças: "Essas crianças que postam fotos comigo já me fazem um bem tão grande. Eu fico tão honrada que eu recebo muito carinho, é muita identificação e isso aí não tem preço"

Durante a entrevista, Maju revelou que ela e a família estão fazendo terapia devido à pandemia: "A pandemia afastou um pouco a família fisicamente por causa da questão do isolamento social. Só que a nossa família começou a fazer terapia familiar e tá sendo incrível. Tá sendo um momento de redescoberta, dos nossos perrengues, que toda família tem, de acertar as contas, mas também de desenvolver esse amor na terapia, esse perdão, gratidão".