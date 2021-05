Marvel adia estreia de mais dois filmes para 2023

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

A Marvel Studios mudou a data de estreia de mais dois filmes para 2023. Desde o começo da pandemia, a produtora adiou o lançamento de vários longas.



Sem revelar o nome dos filmes, a Marvel comunicou que o longa-metragem que seria lançado em 7 de outubro de 2022 foi adiado para 6 de outubro de 2023. O segundo sofreu uma mudança menor. A data original era 3 de novembro de 2023 e mudou para dia 10 do mesmo mês.



Com isso está previsto na programação do estúdio o lançamento de cinco filmes para 2023. Homem - formiga, Vespa: quantumania e outros três títulos ainda desconhecidos, com data de estreia para julho, outubro e novembro.



Para este ano, o estúdio preparou o lançamento de quatro filmes. O longa-metragem sobre a Viúva negra, com estreia marcada para 9 de julho de 2021; Shang-Chi e a lenda dos dez anéis, que será lançado dia 3 de setembro; Os eternos, marcado para o dia 5 de novembro; e Spider-Man: no way home, que estreia dia 17 de dezembro.