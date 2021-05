Whindersson Nunes faz música em homenagem ao filho: "Escrevi no hospital"

VO Victória Olímpio

De luto, Whindersson Nunes compartilhou nas redes sociais uma música que fez em homenagem a João Miguel, primeiro filho dele com Maria Lina. O bebê faleceu nesta segunda-feira (31/5) após nascer prematuro, com apenas 22 semanas. O menino ficou internado na UTI do hospital, mas não resistiu.

O humorista lamentou os comentários negativos que o filho recebeu mesmo antes de nascer: "Filho, escrevi essa música no hospital, queria que você ouvisse na sua saída, atestando o maior milagre. E você saiu, não pra casa, mas pra melhor casa, ao lado do melhor. Desculpa as pessoas falarem de você, tão pequeno, sem nem poder se defender. Eu realmente tento entender".

"Tão lindo, eu me vi em você, sonhei com você nós meus braços subindo no palco, tanto filho, tanto. Amei te conhecer filho, do fundo do meu coração, eu amei ter te visto, amei as 24 horas com você, cada pulinho na barriga da mamãe, cada cambalhota, e me desculpa por toda essa gente, de onde você esta vão te dar entendimento", desabafou Whindersson.

O youtuber falou, ainda, sobre a força de Maria Lina e se declarou para João Miguel: "Que Deus me tire desse lugar escuro, te amo filho, saudade de você. Sinta o amor do seu pai e da sua mãe de onde você estiver! Deus conforte o coração da minha princesa, a mais forte do mundo. Te amamos eternamente".

No Twitter, Whindersson compartilhou um versículo da bíblia em Mateus 19:14. "Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o Reino dos Céus".

Mateus 19:14 — Whindersson Nunes (@whindersson) May 31, 2021

Confira a letra da música para João Miguel

"Foi só você chegar aqui

Pra tanta coisa mudar em mim

Se um dia eu já me senti só

Eu sei, faltava você

Se eu não tiver pra onde fugir

Se for difícil respirar

Que o fôlego de vida que há em mim

Meu Deus, coloque em ti

Você vai ver o nascer do Sol

E eu quero estar junto com você

Quando não der peixe no anzol

Que eu leve pra sempre

Que ele é o farol

Cristo é o farol

Eu vou lembrar o que ele fez por mim

Mesmo sem merecer

Nunca me abandonou

Tudo sempre está onde deveria estar

E ele me deu você e tudo que ensinou

Você me ensinou o amor"