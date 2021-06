Lil Loaded, rapper acusado de assassinato, morre aos 20 anos

VO Victória Olímpio

(crédito: Lil Loaded/Instagram/Reprodução)

Dashawn Robertson, conhecido como Lil Loaded, rapper de Dallas, morreu aos 20 anos na noite desta segunda-feira (31/5). A informação foi confirmada por Ashkan Mehryari, advogado do artista, à revista Billboard. Segundo o comunicado, a causa da morte do artista foi suicídio.

O cantor ficou conhecida pela música 6locc 6a6y, lançada em 2019. Há cerca de uma semana, a faixa ganhou certificado de ouro da Recording industry association of America. O cantor comentou a conquistas nas redes sociais: "A melhor fanbase do mundo". Na época do lançamento, Lil afirmou em entrevista que se inspirava em artistas como Lil Wayne, The Game, Chief Keef, Snoop Dogg, Rich Homie Quan e Tupac.

No ano passado, o rapper foi preso acusado da morte do amigo Khalil Walker, de 18 anos. De acordo com o Dallas Morning News, em fevereiro Lil foi indiciado por uma acusação de homicídio culposo. Na época, o advogado disse à agência de notícias local que os dois eram amigos e que o incidente "não envolveu malícia".