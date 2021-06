Regé-Jean Page fala sobre trabalhar com os diretores de Vingadores

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Netflix/Reprodução)

Após o sucesso de Simon Basset em Bridgerton da Netflix, Regé-Jean Page já se prepara para um novo lançamento na plataforma.



O ator britânico está no elenco de The gray man, novo filme da dupla de diretores Anthony Russo e Joe Russo.

O longa de maior orçamento da história da gigante do streaming será estrelado por Chris Evans (Vingadores: Ultimato), Ryan Gosling (Blade Runner 2049) e Ana de Armas (Entre facas e segredos). Inclusive, o intérprete do Capitão América chocou os fãs ao mostrar lesões sofridas no set de filmagem.

Em entrevista ao site da Variety, Page falou sobre como é trabalhar com os Irmãos Russo, diretores de Vingadores: Ultimato.

“A coisa mais estranha sobre trabalhar em um set Russo [Joe e Anthony] é que os padrões são tão absurdamente altos para todos em todos os departamentos que eles não te policiam através das coisas. Eles ficam tipo, ‘Aqui está uma coisa incrivelmente difícil’”, revelou.

O ator não voltará na segunda temporada de Bridgerton, e ainda compartilhou um exemplo dos bastidores de The gray man, dizendo que os diretores reescreveram as duas cenas dele no dia anterior às filmagens. “Eles disseram: ‘você é do teatro, certo? Você consegue lidar com isso,” contou.

De acordo com a publicação da revista americana, Anthony Russo elogiou a performance de Regé-Jean. “Somos fãs de personagens completos, de ‘mocinhos’ que são falhos de algumas maneiras e ‘vilões’ que têm virtudes. Ele sabe incorporar esse paradoxo muito bem. Consegue ser sedutor ao mesmo tempo em que é ameaçador”, afirmou.

Além de Evans, Gosling, Armas e Page o filme ainda contará com Billy Bob Thornton (Rápida vingança), Alfre Woodard (Luke cage), Jessica Henwick (Punho de ferro), Dhanush (3), Julian Butters (American housewife) e o brasileiro Wagner Moura (Tropa de elite).

Existe a intenção de criar uma franquia nos mesmos moldes da franquia 007. Ainda não há previsão de estreia para The gray man.