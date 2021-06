Luiza, do Canadá, se casa nove anos após virar meme em comercial

VO Victória Olímpio

(crédito: Luiza Amaral/Instagram/Reprodução)

Você se lembra da Luiza no Canadá? Após comercial na televisão há quase 10 anos, Luiza Rabello se tornou meme por estar em intercâmbio. O pai da jovem participou de um comercial de empreendimento na Paraíba e, ao recomendar a compra, afirmou que havia se juntado com a família para aproveitar o investimento: “E é por isso que fiz questão de reunir minha família, menos a Luiza, que está no Canadá”.

No ano passado, ela relembrou da situação que repercutiu entre os brasileiros, quando ainda estava com 17 anos: "Fiquei super assustada, liguei para o meu pai e ele me explicou". O tempo passou e agora a jovem está casada. Nas redes sociais, ela compartilhou fotos celebrando o momento.

"Diante de Deus, permanecendo na fé! Te amo, marido! Uma dificuldade para escolher as fotos de postar", escreveu a cirurgiã-dentista.

Nos comentários das fotos, o impacto do tempo foi sentido entre os internautas: "Como assim Luiza agora é casada? Eu tinha a mesma idade que ela na época do meme"; "Linda! Que Deus abençoe aqui, no Canadá ou em qualquer lugar", brincaram os seguidores.

Relembre o comercial