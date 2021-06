Warner Music Brasil anuncia quarta edição do evento Warner Pride

CB Correio Braziliense

A quarta edição do evento 'Warner Pride' será marcada por um concurso no TikTok - (crédito: Warner Music Brasil/Divulgação)

A gravadora Warner Music Brasil anunciou a realização de mais uma edição do Warner Pride. O evento, que ocorre anualmente, está na quarta edição e, dessa vez, trará um concurso musical por meio do aplicativo TikTok. Com a chegada do mês do orgulho LGBTQIA+, celebrado em junho, a iniciativa tem o objetivo de promover a igualdade por meio da inclusão no cenário musical.

Os interessados deverão postar um vídeo na plataforma TikTok, até 14 de julho, cantando uma das 15 faixas pré-selecionadas. A lista com as músicas escolhidas está disponível no site da Warner Pride. O inscrito também poderá apresentar uma composição autoral, se possuir. Todos os vídeos deverão conter a hashtag #CanteComOrgulho.

Após o período de inscrições, o público vai poder votar nos dez semifinalistas do concurso. Depois da votação popular, os cinco participantes mais votados serão avaliados pelo júri artístico composto por PK, Pocah, Lia Clark, Lara Silva e Elana Dara.

Devido à pandemia do coronavírus, a transmissão ocorrerá de forma virtual. A live da final será exibida em 29 de junho, às 20h, no perfil da Warner Music Brasil no TikTok. O vencedor ganhará um contrato com a companhia Warner Music Brasil, para a gravação de música autoral ou faixa indicada por um produtor.

“Temos muito orgulho de promover, pelo quarto ano consecutivo, o Warner Pride. Queremos ajudar na luta pela igualdade e queremos muito celebrar com todes o mês da visibilidade LGBTQIA+”, afirma Sergio Affonso, presidente da Warner Music Brasil, em nota de divulgação.

Cronograma

De 1 a 14 de junho: Inscrições por meio de postagens de vídeos no TikTok usando a hashtag do evento: #CanteComOrgulho

De 22 a 28 de junho: Votação popular para a escolha dos cinco finalistas, entre os dez semifinalistas divulgados



29 de junho (terça-feira), às 20h: Live final com a presença dos jurados Warner Music Brasil e dos cinco finalistas