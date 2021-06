Ex-BBB João e namorado são perseguidos em rodovia a 100 km/h

RN Ronayre Nunes

A fama não é feita só de flores e o ex-BBB João Luiz descobriu isso na prática. Nesta quinta-feira (3/6), Igor Moreira, namorado do professor, foi ao Twitter comentar os momentos de tensão que viveram durante uma perseguição sofrida pelo casal na rodovia Presidente Dutra. Segundo Moreira, o caso ocorreu na última quarta-feira (2/6).



“Eu e João estávamos voltando para São Paulo de carro e, no meio da (via) Dutra, uma mulher reconheceu o João, abaixou o vidro e a pessoa que estava dirigindo tentava ficar na mesma velocidade que eu pra tentar tirar foto do João. Na Dutra, a 100km/h”, descreveu.

Moreira ainda acrescentou um alerta: “não façam isso pelo amor de deus”.

Preciso contar uma coisa que aconteceu ontem. Eu e João estávamos voltando pra sp de carro e no meio da Dutra uma mulher reconheceu o João, abaixou o vidro e a pessoa que tava dirigindo tentava ficar na mesma velocidade que eu pra tentar tirar foto do João. NA DUTRA A 100 KM/H — Igor ???? (@mmoreira_igor) June 3, 2021

