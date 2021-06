Camilla de Lucas se irrita após críticas por estar revendo o BBB21

VO Victória Olímpio

Camilla de Lucas se irritou nas redes sociais após ser criticada pela participação no Big Brother Brasil (BBB21). A influenciadora digital também foi questionada por um seguidor após comentar no Twitter que estava fazendo maratona da edição do reality, que ficou em segundo lugar.

"Todas, absolutamente todas, as matérias que saíram até agora sobre Camilla de Lucas mostram o quanto ela foi e é chata! Para que ela quer rever a temporada? Pra ver quando ela deveria ter se posicionado? Ou pra ver o quanto ela foi inútil? Supera", escreveu um seguidor.

Em resposta, Camilla afirma que foi ao programa para mostrar o caráter, já que ela já era famosa e entrou como participante do grupo Camarote: "Eu participei do programa e querem definir se eu devo ou não rever algo que eu estava. Eu não fui pra fazer VT nem procurar briga pra mostrar se sou barraqueira. Eu fui pra mostrar meu caráter diante de conflitos. Fama eu já tinha na internet antes do BBB. Supera!".