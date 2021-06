Jéssica revela se rolou beijo entre os participantes durante o 'No Limite'

LB Larissa Bitencourt - Portal UAI

(crédito: Reprodução/TV Globo)

Apesar do flerte e do clima de romance entre os participantes do No Limite, a participante Jéssica Mueller negou que rolou beijo durante as gravações do reality.



Jéssica abriu uma caixa de perguntas no Instagram para contar curiosidades sobre o programa e esclareceu o assunto. "Rolou ou não rolou beijo de casal no reality?", perguntou um fã.

"Eca (risos). A gente não estava nem escovando os dentes. Seria meio tenso. Pelo que eu vi, ninguém beijou", disse a personal trainer.

Durante o programa, Bil e Carol Peixinho e Gleici e Kaysar deram pistas de um flerte entre eles. Já fora do reality, os integrantes da tribo Calango não descartaram a possibilidade de um romance.

Gleici e Kaysar, inclusive, foram flagrados em um encontro a dois num restaurante de São Paulo.