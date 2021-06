Giovanna Lancellotti vive romance com ex de Anitta em Fernando de Noronha

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Instagram/Reprodução)

O empresário Gabriel David, ex-namorado de Anitta, está vivendo um affair com a atriz Giovanna Lancellotti após um breve romance com a cantora Giulia Be.



Apesar de manterem a discrição nas redes sociais, eles estariam em uma viagem conjunta a Fernando de Noronha, e publicaram fotos do mesmo restaurante e de um pôr do sol a que assistiram juntos.

Com 23 anos, Gabriel é filho de Anísio Abraão David, presidente de honra da escola de samba Beija-Flor, e diretor de marketing da Liga Independente das Escolas de Samba, segundo o jornal Extra.

Gabriel já namorou Anitta por pouco mais de um mês no início de 2020. Ele também é melhor amigo de Enzo Celulari, que engatou romance com Bruna Marquezine

Já Giovanna Lancellotti não assume um relacionamento publicamente desde 2017, quando terminou o namoro com Gian Luca, irmão de Giovanna Ewbank. Segundo o mesmo jornal, ela chegou a ter um envolvimento com o ator Danilo Mesquita em 2019, mas negou o romance.