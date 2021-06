Gil revela novo affair após BBB21: 'Começando a tocar meu coração'

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/GNT)

Gilberto Nogueira, mais conhecido como Gil do Vigor, participou de uma live especial neste domingo (06/06) promovida pelo GNT e bateu um papo com Caio Braz e Marcela McGowan durante a transmissão da parada do orgulho LGBTQIA+.



O economista foi questionado sobre sua vida amorosa e surpreendeu os fãs ao revelar que está se aproximando de uma pessoa.

"Eu estou conversando com uma pessoa. Já teve uma cachorrada, mas ele está começando a tocar meu coração", confessou o ex-BBB. Marcela brincou: “Quem quiser o coração do Gil tem que correr”.

Após o confinamento no reality, o ex-BBB afirmou que beijou algumas pessoas, mas não havia falado sobre nenhum relacionamento. "Eu gosto de me relacionar com novas pessoas e de me apaixonar. Mas não agora, porque o homem vai ficar irritado", completou.

Durante a live, Gil do Vigor também disse sobre a dificuldade que enfrentou para se aceitar gay e afirmou que tinha medo: “Tinha momentos em que eu me comportava abertamente e momentos em que não era. Precisava me fechar dentro de alguns grupos. Eu tinha medo. Mas quando eu estou feliz, eu acabo abrindo”, revelou.

OPA! BAFÃO AO VIVO! Quem quiser o coração do @gilnogueiraofc tem que correr #ParadaAoVivoNoGNT pic.twitter.com/9XuvwJBVo6 — Canal GNT em ???? (@canalgnt) June 6, 2021

"O medo é muito grande. Eu tive medo de morrer, eu tive medo de ninguém mais gostar de mim." @averdadeiraquel #ParadaAoVivoNoGNT pic.twitter.com/UhHjzXpcHz — Canal GNT em ???? (@canalgnt) June 6, 2021





Gil e Lucas Penteado fizeram história no BBB21 ao protagonizarem o primeiro beijo gay da história do reality show da TV Globo. Recentemente, o economista e o ator estrelaram juntos uma campanha publicitária para o Dia dos namorados.



Entretanto, o reencontro causou polêmica nas redes sociais, fãs criticaram a nova parceria com a grande rede de móveis, cujo fundador tem acusações de manter um esquema de aliciamento de menores. Os fãs do pernambucano também não gostaram de ver os ex-brothers como “casal” novamente. Os seguidores afirmaram que o ator global não apoiou Gilberto durante o confinamento.