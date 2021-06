Perrengue chique: Viih tube gasta R$ 500 para abastecer Porsche

VO Victória Olímpio

(crédito: Viih Tube/Instagram/Reprodução)

A youtuber e ex-BBB Viih Tube compartilhou nas redes sociais um perrengue chique que passou. Nos stories do Instagram, ela mostrou aos seguidores que gastou R$ 500 para abastecer o novo carro, adquirido há alguns dias, um Porsche Cayenne S.

"Perrengue chique de ter uma Porsche e parar num posto para encher a gasolina", escreveu. O carro, de 2014, está avaliado atualmente em R$ 235 mil, de acordo com a tabela Fipe. O carro tem capacidade para 85 litros de combustível.

Viih Tube fala sobre carro (foto: Viih Tube/Instagram/Reprodução)

Após aquisição do automóvel, Viih Tube brincou ao compartilhar foto no Instagram: "Eu sou o velho da lancha". No Twitter, os internautas não perderam a oportunidade de brincar sobre a situação e fazer memes com a youtuber.

a viih tube colocou meu salário todo de gasolina na porsche dela — André (@gustavoandre_) June 8, 2021

Hoje eu só queria ter que parar num posto e colocar 500 reais de gasolina (no débito) no meu porsche igual a viih tube — mari (@macrgss) June 7, 2021

A viih tube gastando 500 reais pra pôr gasolina no carro dela e enquanto isso eu chorando pra pagar qualquer uber q de mais de 15 conto — tete santana (@tetesantana07) June 7, 2021