Victor Hugo, ex-BBB20, recebe vacina contra covid-19: "Muita alegria"

VO Victória Olímpio

(crédito: Victor Hugo/Instagram/Reprodução)

Victor Hugo, ex-participante do BBB20, compartilhou com os seguidores nas redes sociais que recebeu a vacina contra covid-19. O psicólogo, que teve covid-19 no ano passado, incentivou a todos para se imunizarem quando possível, e agradeceu ao SUS pela oportunidade.

"Chegou a minha vez!!! Muita alegria em compartilhar esse momento com vocês! Espero que quando chegar a vez de vocês, também compartilhem para incentivarem seus amigos e familiares de que a vacina é importantíssima para frearmos o coronavírus! Faça sua parte também e vamos torcer por dias melhores!", comemorou o ex-BBB nas redes sociais.

No mês passado, Victor Hugo utilizou as redes sociais para tentar uma vaga de emprego, já que não conseguiu desenvolver sua carreira após o reality global. O psicólogo compartilhou o currículo e desabafou com os fãs que não tem tido muitas oportunidades de trabalho, afirmando que nada deu certo para ele. No mesmo dia, ele também comentou sobre as mensagens maldosas que recebe na web.