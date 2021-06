Agência de viagens anuncia cruzeiro temático de 'Friends' em 2022

VO Victória Olímpio

(crédito: Cruise With Friends/Divulgação)

"Você está partindo para uma aventura com seus melhores amigos". É o que promete o novo cruzeiro temático "Cruise With Friends", inspirado no seriado dos anos 1990, Friends. Os fãs do programa podem se animar para mais essa novidade e começar a se planejar para embarcar nessa viagem que está prevista para 2022.

O cruzeiro Fana World Travel, no navio Celebrity Equinox, prevê atividades temáticas ligadas ao seriado e terá capacidade para 500 passageiros. De acordo com o site da agências de viagens, para se hospedar no navio, as cabines variam entre R$ 8,3 mil em uma cabine simples a R$ 15,3 mil para a cabine com suíte e varanda, por pessoa.

"Mergulhe em todas as coisas de Friends, desde vestir-se como seu personagem favorito até testar seus conhecimentos em um jogo de perguntas e respostas e muito, muito mais. Seus sentidos ganharão vida enquanto você experimenta entretenimento personalizado e uma abundância de alegria ao longo do caminho", é o que promete a agência.

A data do cruzeiro é de 15 a 21 de maio de 2022, partindo de Fort Lauderdale, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. O itinerário inclui Key West, Flórida, Georgetown, Grand Cayman e Cozumel, no México, antes de retornar ao destino inicial.

"Prepare-se para comer como Joey, brincar como Chandler, cozinhar como Monica, fazer compras como Rachel, praticar ioga como Phoebe e cavar como Ross", finalizou citando os seis protagonistas do seriado, respectivamente interpretados por Matt LeBlanc, Matthew Perry, Courteney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow e David Schwimmer.