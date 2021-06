CB Correio Braziliense

Ator Armie Hammer é acusado de estupro e canibalismo - (crédito: Tibrina Hobson/ WireImage)

De acordo com informações divulgadas pelo site Vanity Fair, o ator Armie Hammer foi para uma clínica de reabilitação para tratar do vício em drogas, álcool e sexo. O ator ficou conhecido por atuar no filme Call me by your name. O ator está internado desde o dia 31 de maio.

Desde do ano passado, o artista está sendo acusado de uma série de crimes sexuais que envolvem desde suspeitas de estupro até canibalismo. Hammer sempre negou todas as acusações, mas o Departamento de Polícia de Los Angeles confirmou que o artista está sendo investigado por um possível assalto seguido de estrupo que ocorreu em março de 2021.

Desde que as denúncias começaram, o ator perdeu vários trabalhos, entre eles o thriller Guerra Fria, o filme Espião de um bilhão de dólares, uma série da Paramount chamada A oferta e uma peça da Broadway intitulada Os minutos.



Hammer também perdeu seu papel no filme Shotgun wedding, no qual atuava ao lado de Jennifer Lopez, depois que algumas mensagens polêmicas do ator foram vazaram na internet.