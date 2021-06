Cacau Protásio brinca após ganhar marmita da Prada: 'Vou usar como clutch'

VO Victória Olímpio

(crédito: Cacau Protásio/Instagram)

Cacau Protásio divertiu os seguidores nas redes sociais após compartilhar que ganhou uma marmita da Prada. "Não tem como carregar arroz com feijão na marmita da Prada. Então vou usar como clutch (bolsa)! No mínimo, caldinho de feijão com caviar", brincou.

No site da marca de grife, o item está no valor de R$ 860, o que fez com que a atriz brincasse ao dizer que usaria como bolsa e não para carregar comida. A nova 'bolsinha' garante que o pote é feito em aço inoxidável, que não enferruja.



Cacau Protásio ganha marmita da Prada (foto: Prada/Reprodução)

Nos stories do Instagram, Cacau voltou a brincar com os seguidores e afirmou que quando alguém a encontrar na rua, ela estará usando o objeto como bolsa: "Gente, acabei de ganhar essa marmita linda e maravilhosa. Não vou usar de marmita, vou usar de bolsinha, de clutch. Aqui, olha! É muito linda! Não tem condição de ser marmita! Vai ser uma 'clutchzinha'. Vai me encontrar na rua com o quê? Com uma clutch".



Nos comentários da publicação, os seguidores a apoiaram: "Mas do jeito que tá a inflação, essa marmita tá a cara do arroz com feijão do brasileiro: valendo ouro!", "Eu guardaria meus documentos e deixaria dentro do guarda roupa", "Eu tbm usaria, marmita nem pensar".