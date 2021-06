Felipe Neto é ameaçado por policial nas redes sociais após falar sobre covid-19

VO Victória Olímpio

(crédito: Felipe Neto/Instagram/Reprodução)

Felipe Neto mostrou nas redes sociais que foi ameaçado por um policial militar no Instagram. Após compartilhar imagem falando sobre a pandemia e mostrando o número de casos da covid-19 comparando ao de outros países, o youtuber revelou o comentário que recebeu: "Pena que não levou você, seu esquerdista babaca".

Ele compartilhou print da publicação e o comentário recebido pelo policial, e afirmou que irá tomar as medidas necessárias: "Bom galera, essa foi a mensagem que um Policial Militar do Rio de Janeiro me mandou, após eu postar o número de mortos por covid no Brasil e no mundo. Tomarei as providências. Ele tem um fuzil na mão. Eu não consigo descrever o que é ser vítima disso".

Bom galera, essa foi a mensagem que um Policial Militar do Rio de Janeiro me mandou, após eu postar o número de mortos por Covid no Brasil e no mundo.



Tomarei as providências.



Ele tem um fuzil na mão.



Eu não consigo descrever o que é ser vítima disso. pic.twitter.com/T0wvXWOQ8q — Felipe Neto (@felipeneto) June 9, 2021

Essa não é a primeira vez que Felipe é ameaçado. Em 2019, o youtuber precisou procurar a polícia e tirar a mãe do Brasil após receber grandes ameaças por distribuir gratuitamente na Bienal do Rio exemplares de livros com a temática LGBT. A polêmica surgiu depois da tentativa do prefeito Marcelo Crivella de censurar o livro dos Vingadores que contém a cena de um beijo entre heróis gays.