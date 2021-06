Vaza vídeo íntimo de JP Mantovani, do ‘Power couple’; equipe se pronuncia

RN Ronayre Nunes

Um vídeo íntimo de João Paulo Mantovani tomou conta das redes sociais nesta quarta-feira (9/6). As imagens foram vazadas sem a permissão do ator e modelo. No vídeo, o atual participante do reality Power couple, da Record, aparece se masturbando em um quarto, sozinho. O Correio não vai reproduzir o vídeo em respeito ao homem.



Pelas redes sociais, a equipe de Mantovani admitiu o vazamento e esclareceu que já está tomando as medidas cabíveis contra a ação: “A assessoria de JP Mantovani esclarece por meio deste que o vídeo circulando do artista, como podem ver pelo rosto e cabelo, é antigo. João Paulo era bem mais novo na época, infelizmente alguém de má-fé vazou o conteúdo para prejudicar o participante. Lembrando que compartilhar fotos e registros íntimos sem o consentimento é crime. Já estamos tomando todas as medidas cabíveis e necessárias. Não compartilhem!”.

No reality, o modelo e apresentador forma um casal com Li Martins, cantora que participou do grupo Rouge.