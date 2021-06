Bombou na semana dos famosos: chuva de barata, rinha de atrizes e carrapato

RN Ronayre Nunes

Teve muita confusão no seleto munda dos famosos nesta semana - (crédito: Reprodução/TV Record-Play Plus-R7 — Reprodução/Instagram/@julianapaes — Reprodução/Instagram/@zefelipecantor)

Nem mesmo o feriado de Corpus Christi serviu para acalmar os barracos das celebridades. Dessa vez, teve até política envolvida no meio das intermináveis indiretas das redes sociais. Mas não se preocupe, que o Destaque Pop organizou muito bem a dose de inocentes fofoquinhas deste findi. Dá uma olhada:



Chuva de barata

Enquanto no No limite, da Globo, os participantes formam casais, comem camarão e bolo de cenoura com cobertura de chocolate, no Power couple, da Record, as subcelebridades desta edição tiveram de levar uma chuva de barata. A prova da terça-feira (1º/6) foi aos TT’s do Twitter ao colocar Bibi (esposa de Pimpolho) e Deborah (ex-grupo Ronaldinhas) para aguentar os desagradáveis insetos na cabeça.

Rinha de celebridades

Política e barraco: o que poderia ser melhor (ainda mais se adicionado à mais alta nata de celebridades do Projac)? Pois é, o sonho de qualquer fofoqueiro se tornou verdade ao longo de toda a semana, após Juliana Paes postar um vídeo respondendo a uma "cara colega" ainda na terça sobre acusações de ser uma "bolsominion". Bem, a história é longa, mas a gente conta tudo neste link (por nada).

Perigo



Pelo Twitter, Igor Moreira, namorado do ex-BBB João Luiz, compartilhou que o casal protagonizou a mais nova versão de Velozes e Furiosos — Desafio na via Dutra ao serem perseguidos por uma fã que queria tirar foto do professor. E o pior: tudo a 100km/h.

Vacinadíssima



Xuxa foi imunizada contra a covid-19 nesta sexta-feira (4/6). Aos prantos, a loira agradeceu aos profissionais de saúde e a Deus pela vacina: “É uma mistura de tudo. Felicidade, com dever cumprido comigo e com pessoas que eu gosto. Uma mistura de muita coisa. A gente ouve tanta coisa que não vai sair, que não vinha e saiu, está aqui no meu braço. Que bom que chegou meu dia, minha idade. Graças a Deus”.





Era só um carrapato

Na última quinta-feira (3/6), o sertanejo Zé Felipe demonstrou muita elegância e compartilhou com os seguidores que estava com carrapato: "Não é sarna, não, viu? É micuim. Para quem não sabe, micuim é aquele carrapato de mato, aquele carrapato de roça, que sai quando se corta o capim. Então, hoje achei três já mortos, porque tomei quatro injeções para alergia. Morreram todos e só arranquei”.