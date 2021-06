Estudante acusa produtores da Globo de assédio sexual em seleção para BBB22

VO Victória Olímpio

(crédito: Aline Vargas/Instagram/Reprodução)

Aline Vargas, estudante de odontologia de 35 anos, abriu um boletim de ocorrência contra produtores do Big Brother Brasil (BBB), reality show da TV Globo, por assédio sexual. Segundo ela, durante processo de seleção para entrar no programa do ano que vem, os produtores pediram fotos nuas, alegando que somente assim ela conseguiria chegar à próxima fase.

O boletim foi aberto na Delegacia da Mulher, de Belo Horizonte, e um inquérito já foi instaurado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que apura o envolvimento do segundo produtor no caso. Aline afirma ter todas as provas em mensagens e áudios enviadas pelos produtores à ela.

Nas redes sociais, a estudante falou sobre o assunto e revelou que foi ignorada ao tentar contatar a emissora: "Isso aconteceu há 15 dias. Eu sempre fui muito fã da Rede Globo, do BBB e tudo mais. Mas estou vendo agora um outro lado".

Procurada pelo Correio, a Rede Globo ainda não se manifestou sobre o caso.