Ronaldo Ésper revela que críticas a Galisteu eram pedidos de Gimenez

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Instagram/Reprodução)

Nesta quarta-feira (09/06), o estilista e apresentador Ronaldo Ésper retornou ao seu canal no YouTube e causou alvoroço na web ao revelar que criticava Adriane Galisteu a pedido de Luciana Gimenez.

O costureiro aproveitou o momento para se desculpar com a apresentadora do Power Couple Brasil 5, da Record TV. Ele afirmou que as críticas feitas em seu quadro Agulhadas, no Superpop, atração comandada por Luciana na RedeTV!, eram um pedido da própria apresentadora.

Adriane era uma de suas maiores vítimas. Durante o vídeo, Ronaldo tentou se redimir com Galisteu: "Vou falar de uma pessoa que eu devo uma desculpa, não tenho vergonha de falar isso, que é a Adriane Galisteu".

"Eu sempre soube da sua capacidade porque sempre que eu falei de você, Adriane - eu nunca falei de você, falei das suas roupas, então nunca cheguei à ofensa, muito pelo contrário. Sempre achei você uma grande apresentadora. Vou te contar um segredo, parte da crítica que fiz a você foi a pedido da Luciana Gimenez... Poxa, ela era minha patroa lá (na RedeTV!) né?, afirmou.

Ésper acrescentou: "Eu chegava lá, nem tinha posto a sua fotografia ainda, mas ela (Luciana Gimenez) mandava botar a sua fotografia pra eu poder meter a bronca no seu vestido, então eu tô contando um segredo pra você!".

Arrependido, Ronaldo foi só elogios à apresentadora, que comanda o reality show que confina casais famosos. "Você é uma mulher bonita, jovem, gosta de moda, gosta de estar bonita", disse o estilista.