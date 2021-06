Gustavo Mendes posta foto com novo namorado e dispara: 'Recomeçar'

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Gustavo Mendes/Instagram/Reprodução)

Gustavo Mendes, humorista que participa dos programas Treme Treme e Xilindró, do Multishow, assumiu namoro com o acupunturista Sued, do Distrito Federal, Brasília.



Nesta última quarta-feira (09/06), o ator compartilhou uma foto através das redes sociais onde se declara para o amado, emocionando os internautas:

"Eu já me fiz, me desfiz e, principalmente, me refiz milhares de vezes. E é por isso que eu não tenho medo de apostar todas as minhas fichas no que eu acredito, naquilo que eu amo, independente do que seja ou daquilo que pensem a respeito. Hoje falarei de amor e já adianto que todas as minhas fichas foram apostadas, a roleta está girando e eu estou muito feliz", escreveu Gustavo.

Diversos seguidores elogiaram o casal, felizes pela relação de Mendes estar dando certo. "Lindos”, disse um seguidor. "Maravilhoso! Viva intensamente!", desejou outra.



Vale lembrar que Gustavo namorou por cinco meses o ator Paulo Guerra, mas os dois terminaram o relacionamento no começo do ano passado.