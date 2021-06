CB Correio Braziliense

Capa de 'Planet her', álbum da norte-americana Doja Cat, com estreia em 25 de junho - (crédito: Instagram @dojacat/Reprodução)

O terceiro álbum da rapper Doja Cat, intitulado Planet her, será lançado em 25 de junho. O anúncio foi dado pela cantora através do perfil no Instagram, junto à divulgação da lista de faixas e da capa do disco, com fotografia de David LaChapelle. Confira:







Com 14 faixas, o álbum terá a participação de Ariana Grande, The Weeknd, SZA, Young Thug e outros. Em entrevista à Billboard, a cantora revelou que um dos singles teria a participação de The Weeknd. Após a divulgação da tracklist, veio a confirmação de que a canção iria se chamar You right. Também é a terceira colaboração com a cantora Ariana Grande. Doja participou da música Motive e do remix de 35+34, do disco Positions (2020).

Durante live nas redes sociais, a cantora revelou que o álbum estava “pronto para ser lançado”, mas não havia revelado detalhes e nem a data de lançamento. O videoclipe do primeiro single, Kiss me more, com a estadunidense SZA, já soma mais de 94 mil visualizações no YouTube.

A rapper já lançou dois álbuns na carreira: Amala (2018) e Hot Pink (2019). O próximo lançamento de Doja Cat será a faixa Need to know, com estreia nesta sexta-feira (11/6). Confira o teaser:







