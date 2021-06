No mês da diversidade, Bianca Rinaldi promove debates sobre universo drag

VO Victória Olímpio

(crédito: Ricardo Penna/Divulgação)

A atriz Bianca Rinaldi estreia neste mês um novo bate papo, que faz parte do projeto audiovisual, Você Pode Escutar?, com objetivo de dialogar sobre questões sociais por meio de entrevistas. No mês da diversidade, ela vai homenagear a comunidade LGBTQIA+ tratando sobre o mundo das drags queens.

O quadro vai estrear nesta sexta-feira (11/6) e, ao longo do mês, Bianca estará ao lado da influenciadora e drag Dora Escher. Dentre os debates, estarão temas como mês do orgulho LGBTQIA+, as vivências drag, o mercado de trabalho para essas profissionais, preconceito e gênero.

‘Eu acho as drags queens muito potentes e cheias de vida. Sempre fui uma amante dessas profissionais, que nos enchem de alegria, cor. São um verdadeiro sinônimo de força, garra e muita determinação. Fico feliz em celebrar esse mês ao lado de Dora. Com certeza será inspirador e com muito aprendizado’, disse a atriz.