Bárbara Evans fará fertilização in vitro e decidirá sexo do bebê em sorteio

VO Victória Olímpio

(crédito: Bárbara Evans/Instagram/Reprodução)

Após contar há algumas semanas que iniciou o tratamento para fazer fertilização in vitro, Bárbara Evans revelou que não pretende escolher o sexo do bebê. Nas redes sociais, a modelo foi questionada por um seguidores se durante o processo poderia escolher e apesar de poder, ela afirmou que irá sortear: "Pode saber o sexo de cada embrião seu, mas nós não vamos querer escolher... Vamos pedir para a doutora sortear".

Bárbara Evans fala sobre fertilização in vitro (foto: Bárbara Evans/Instagram/Reprodução)

Casada com o empresário Gustavo Theodoro desde maio do ano passado, a modelo está contando sobre cada passo da fertilização para os seguidores. A modelo contou ainda o motivo de precisar passar por esse processo: "Estamos fazendo fertilização in vitro porque eu tenho endometriose e uma cirurgia no ovário. Nós, infelizmente, não podemos ter filhos de forma natural. Não foi uma opção fazer FIV."

Ainda nas redes sociais, Bárbara contou que tem algumas opções de nome, mas que precisa antes descobrir o sexo do bebê: "Temos dois nomes de meninos e alguns de meninas. Mas vai depender do que Deus mandar.