Sasha Meneghel e João Figueiredo são vacinados contra covid-19 nos EUA

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

Sasha Meneghel e João Figueiredo foram vacinados contra covid-19 em Nova York, nos Estados Unidos. O casal, que está viajando em lua de mel, compartilhou a novidade com os seguidores nas redes sociais. No país, a campanha de vacinação está abrangendo turistas e crianças a partir dos 12 anos de idade.

"Vacinada!!! Eu nem acredito que esse dia chegou! Todos merecem sentir essa sensação!", comemorou no Instagram a filha de Xuxa. João também compartilhou fotos do momento: "Vacinado!!! Como eu quero ver as pessoas do meu país sentindo essa alegria e alívio!".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Joa?o Figueiredo (@joaofigueiredof)

Sasha e João se casaram em 14 de maio e estão desde então curtindo a lua de mel. O casal compartilhou uma série de fotos das viagens nas Ilhas Maldivas e Dubai, onde passaram por um perrengue chique. O rapaz contou que ele e Sasha compraram demais e que, na hora de se preparar para ir embora, descobriram que as malas que eles levaram não comportavam tanta coisa.