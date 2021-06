Em parceria, Kevin O Chris e JonJon lançam single 'Recaída'

VO Victória Olímpio

(crédito: Divulgação)

Vem novidade aí! Em parceria musical, Kevin O Chris e JonJon lançam nesta sexta-feira (11/6) o single Recaída. A faixa, que enaltece a cidade do Rio de Janeiro, promete muitas danças e challenges para os fãs poderem acompanhar a nova tendência no TikTok: "O clipe foi feito numa pegada bem tiktoker pra todo mundo fazer muita dancinha e se divertir".

"Foi uma satisfação imensa dividir essa produção com o JonJon e com a ranking records, tenho um carinho especial por essa letra porque fala bastante do Rio, minha cidade que eu amo. Falar de amor também é sempre muito bom. O Jon tá confinado no Power couple mas quando ele sair vamos quebrar tudo juntos ao som de Recaída", conta Kevin O Chris.



“Estou muito feliz em poder contribuir em um som do Kevin O Chris, um cara que tenho maior admiração, e dar a minha assinatura foi, sem dúvidas, um prazer! É sempre bom levar o Funk ao topo e esse single tem tudo para ser mais um hit do Kevin, que inova de novo, e traz um clipe totalmente ligado às tendências do TikTok e tudo que está acontecendo no meio digital. Ansioso demais para ver o retorno do público. Bora pra cima porque foguete não tem ré!” explica JonJon.



Kevin O Chris estourou a música Tipo Gin no Tiktok com um challenge que conquistou mais de dois milhões de usuários que reproduziram o dancinha, incluindo grandes celebridades como Boninho, Maísa, André Marques, Eliana e Larissa Manoela. O challenge contribuiu também para o sucesso da faixa nos rankings mais importantes do cenário musical, como o Top 200 Global e Top Brasil do Spotify.