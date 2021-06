Mãe de Gil do Vigor, do BBB, revela que se prostituiu para sustentar a família

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Com o lançamento do livro Tem que Vigorar, do ex-BBB Gilberto Nogueira, novos detalhes sobre a vida dele vieram à tona. Na obra, Jacira Santana, mãe do economista, revela que precisou se prostituir para alimentar os filhos.

Jacira conta que passou por dificuldades financeiras ao se mudar para São Paulo fugindo do ex-marido, de quem sofria violência doméstica. O pai de Gil, na época, teria dito que só ajudaria a ex-mulher em troca de sexo, mas ela não aceitou.

“Meu pai bebia muito e tinha problema com drogas, se envolveu até com aquelas mais pesadas, como o crack, e fazia de nosso dia a dia um grande filme de terror”, diz Gilberto no livro. Apesar disso, as coisas pioraram e Jacira precisou aceitar uma proposta de outra pessoa.

"Um homem me ofereceu dinheiro para eu poder comprar comida para as crianças se eu saísse com ele. E eu fiz isso. [...] Chegar a esse ponto é extremamente difícil para uma mulher. Mas não tenho vergonha: meus filhos valem mais do que eu", contou ela no livro.

Por fim, Jacira defende as pessoas que precisam se prostituir para sobreviver. "Eu tive que me deitar com um homem para trazer comida para casa. Me vendi para criar meus filhos. E isso não me torna menor do que ninguém", explica.

Em um trecho do livro, Gil revela que a educação foi o ponto de virada na vida dele: "Não queria, de jeito nenhum, estar em casa com a possibilidade de presenciar mais algum barraco ou de passar fome. A escola era uma zona segura. A educação salvou a minha vida".



O livro Tem que Vigorar é um sucesso de vendas, chegando a figurar até entre os mais vendidos da Amazon.