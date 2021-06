Série do Canal Curta! apresenta o pensamento de intelectuais brasileiros

CB Correio Braziliense

A filósofa Djamila Ribeiro na terceira temporada da série 'Incertezas críticas' - (crédito: Curta!On/ Divulgação)

Depois de apresentar as reflexões de pensadores estrangeiros como Noam Chomsky, Jacques Rancière e Zygmunt Bauman, a série Incertezas críticas está de volta com uma terceira temporada dedicada a personalidades brasileiras. Em 12 de agosto, a produção está de volta exclusivamente no canal Curta!, em nova temporada somente com intelectuais brasileiros.

A seleção é de nomes que se destacam no cenário nacional com reflexões diante do mundo contemporâneo. A cada episódio, um convidado diferente é apresentado. Christian Dunker, Djamila Ribeiro, Eduardo Viveiros de Castro, Ismail Xavier, José Arthur Giannotti, José Miguel Wisnik, Maria Rita Kehl, Marilena Chaui, Olgária Matos, Paulo Arantes, Peter Pál Pelbart, Raquel Rolnil e Renato Janine Ribeiro participam dessa temporada.

O Grupo Curta! tem como missão a difusão de conteúdos audiovisuais relevantes nas áreas de artes e humanidades, sejam brasileiros ou estrangeiros, através da tevê linear (canal Curta!), de plataformas de streaming e da internet. Incertezas críticas é uma produção da Grifa viabilizada pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).