Knotfest: Slipknot remarca show no Brasil; line-up sai em agosto

O Slipknot se consolidou como uma das maiores bandas do metal em todo o mundo. A grandeza do grupo é tanta, que os mascarados organizam o próprio festival há alguns anos: o Knotfest.

O evento foi anunciado para o Brasil pela primeira vez no fim de 2019, com previsão de realização para dezembro de 2020. A pandemia fez o grupo repensar as datas, não só para o show em solo brasileiro, mas em outros países.

"Não foi uma decisão fácil, mas necessária para a segurança dos fãs, equipe de produção e artistas. Os ingressos permanecerão válidos para a nova data", escreveu o grupo nas redes sociais.

Pensando nisso, o perfil oficial da banda começou a anunciar as novas datas das apresentações. Corey Taylor, Mick, Sid, Jim e cia farão shows pela Europa antes de desembarcar no Brasil. No dia 18 de dezembro de 2022, os nove músicos subirão ao palco para, enfim, se apresentarem para os fãs brasileiros.

#KnotfestBrasil has been postponed to December 18, 2022. It was not an easy decision, but necessary for the safety of fans, production team and artists.



Tickets will remain valid for the new date: https://t.co/f93o9wi6oe



Official lineup will be announced on August 17, 2021. pic.twitter.com/kM6ofGGb6A