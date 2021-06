Olivia Rodrigo diz que virá ao Brasil assim que possível: 'Estarei aí'

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Divulgação)

Neste domingo (13/6), Olivia Rodrigo, o novo fenômeno americano do pop, deu a primeira entrevista a um veículo brasileiro. A cantora conversou com o jornalista Murilo Salviano, no Fantástico, da TV Globo.



Na conversa, Olivia não divulgou novidades, mas comentou sobre seu processo criativo e sua carreira. Ela também diz ter vontade de conhecer os fãs brasileiros, e que virá ao país assim que for possível

O programa também mostrou imagens de Olivia em audições na infância. A artista, que hoje tem apenas 18 anos, comenta o quanto que “deu duro” e sobre os “nãos” que recebeu antes de ter sucesso com a série High School Musical: The Musical.

A cantora também disse que já está vacinada com as duas doses contra a Covid-19 e, sobre vir ao Brasil, revelou: “Estarei aí”. A entrevista completa pode ser vista no Globoplay, neste link.



Em maio, Olivia Rodrigo lançou seu álbum de estreia, Sour. Estrela da Disney, a cantora de 18 anos atingiu o topo da Billboard com o single drivers license e vem acumulando recordes desde então.

Olivia chama a atenção em Sour pelas letras sobre conflitos da adolescência e o uso de vários gêneros musicais. Sobre suas inspirações, a artista disse em entrevista:

“Espero que as pessoas fiquem surpresas. Eu amo música pop-punk; eu amo música grunge; amo música country e folk. Eu acho, honestamente, que você pode ver algumas influências de todos esses gêneros no meu álbum. E eu não queria fazer um disco inteiro que soasse como drivers license. Não há diversão nisso para mim – e provavelmente não para os ouvintes também”.

Desde o início do ano, Olivia marca presença na lista dos artistas mais ouvidos e influentes do mundo. Em maio, a cantora contou com três músicas entre as 15 mais tocadas globalmente no Spotify. Ouça, abaixo: