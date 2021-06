Sérgio Mallandro revela que atrapalhou sexo de Xuxa e Ayrton Senna

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

Sérgio Mallandro revelou recentemente em seu podcast, o Papagaio falante, que está no ar há três meses, uma situação inusitada que passou com a apresentadora Xuxa Meneghel na época em que ela namorava o piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna (1960-1994).

Sem papas na língua, o apresentador relembrou que atrapalhou o sexo de Xuxa e Ayrton, ao gritar o bordão “Acelera, Ayrton”, marca registrada de Galvão Bueno ao narrar os movimentos do atleta nas pistas de corrida.



Sérgio relembrou que gritou no quarto ao lado de onde o piloto e a eterna Rainha dos Baixinhos estavam dormindo.



Amigos há décadas, Mallandro afirmou à colunista Fábia Oliveira, do jornal O dia, que Meneghel não ficou chateada com por ele ter exposto a intimidade para o público.



“Como ela vai ficar chateada de eu contar uma coisa que realmente aconteceu e que realmente eu presenciei? A Xuxa é minha irmã. Eu estava na casa dela, no quarto ao lado onde ela estava com Ayrton Senna e eu comecei a gritar: 'acelera, Ayrton!'.”, disparou o apresentador.

Ela foi na porta e brigou comigo dizendo que eu estava atrapalhando. Atrapalhei o sexo dos dois (risos)", disse Sérgio Mallandro.

O comediante acrescentou: “Xuxa é de verdade e é minha amiga desde os 18 anos. É minha comadre. Eu sempre levava a Xuxa para casa de moto em Marechal Hermes depois de um dia longo de trabalho e quando a minha moto ficava muito quente por causa do trajeto, eu dormia lá. Pedia para o senhor Meneghel [pai de Xuxa], ele deixava e eu dormia no quarto dos meninos, Blad e Cirano. Era um apartamento bem simples, onde a Xuxa dormia no quarto dos pais, a avó na sala e eu e os meninos no outro quarto da casa”.

"Temos muitas histórias e sabe de uma coisa, eu só conto histórias ou passagens engraçadas. Não vou contar nada para denegrir [sic] a imagem de uma pessoa. Não faço isso de jeito nenhum".





Apesar do bom senso de não expor seus convidados, Sérgio afirmou que não há censura em seu podcast: “Existe um limite de não ofender ninguém nem deixar a pessoa em maus lençóis. Na verdade, é um programa de entretenimento, alegre, leve e bem-humorado".



O apresentador também revelou que há uma lista “abusada” de convidados.



“Ela [Xuxa] já topou participar, mas ainda não tem uma data certa. Ela acabou de tomar a primeira vacina da Covid-19 e está esperando a segunda dose para voltar aos poucos com seus compromissos. Ela me falou que na primeira oportunidade de vir a São Paulo, ela me avisa”, revelou.



“Já gravei com Rubens Barrichello e vou trazer ainda Sabrina Sato, Ratinho, Celso Portiolli, Vampeta, Zico, Anderson Silva, Eliana, Felipe Massa, Tirulipa, entre outros. Todo mundo vai ter que passar pelo Papagaio falante”, disse o humorista.