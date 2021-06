CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Após completar um mês da morte do funkeiro MC Kevin, a mãe do cantor, Valquíria Nascimento, usou as redes sociais para prestar homenagens ao filho e disse sentir muita saudade. Através dos stories no Instagram, a matriarca disse: "Hoje eu sinto uma dor, mas uma dor por ter perdido você para a maldade do mundo. Filho, quero que você saiba que o meu amor por você vai ser até o último dia da minha vida. Eu te amo até depois do fim".



O cantor morreu aos 23 anos depois de cair do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro. O artista chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.



Valquiria postou várias fotos de Kevin criança e disse: “foram os piores 30 dias da minha vida”. A mãe encerrou a homenagem com uma mensagem de amor e carinho. “Meu menino. Para sempre você vai ser o meu filho Kevin Nascimento Bueno", desabafou.

A viúva do artista, Deolane Bezerra, também utilizou as redes sociais para falar sobre o aniversário de morte do cantor. "Um mês sem você... e onde estiver, quero que saiba que minha vida não é mais a mesma. A pior dor é a da saudade, sentir saudades de quem não vamos ver mais é uma das piores dores existentes no mundo... continuo orando por você, por nós", escreveu Deolane, no Instagram.



Veja a publicação completa abaixo: